Производство авиакосмических труб после 20 лет простоя возобновили в Самаре
На Самарском металлургическом заводе запущено новое производство бесшовных алюминиевых труб малого диаметра.
Новый участок построен на базе модернизированного цеха, который не работал около 20 лет. Проект направлен на повышение конкурентоспособности предприятия и обеспечение отечественной промышленности необходимыми материалами.
Завод продолжает обновление производственных мощностей, что позволит увеличить объемы выпускаемой продукции и расширить ее номенклатуру в авиакосмическом секторе, судостроении, машиностроении и других сферах. В рамках проекта будет создано более 100 рабочих мест. Набор персонала для нового производства уже начался.
