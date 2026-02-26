MAX
Великоросс Новые заводы и цеха

В Башкирии в Учалах запустили новый цех по производству кровельных гранул

Старт работе технологической линии завода «СтройМинерал» корпорации «Технониколь» по выпуску кровельных гранул в Учалах был дан по видеосвязи.

Проект обошелся компании более чем в три миллиарда рублей, он создал дополнительно 60 рабочих мест.

Новое производство будет выпускать более 100 тысяч тонн керамизированных гранул, используемых в производстве декоративно-защитного слоя гибкой черепицы.

Мировой спрос на этот продукт составляет до пяти миллиардов квадратных метров в год, поэтому предприятие и далее планирует развивать данное направление.

Источник: www.bashinform.ru

