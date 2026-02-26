В Башкирии в Учалах запустили новый цех по производству кровельных гранул
Старт работе технологической линии завода «СтройМинерал» корпорации «Технониколь» по выпуску кровельных гранул в Учалах был дан по видеосвязи.
Проект обошелся компании более чем в три миллиарда рублей, он создал дополнительно 60 рабочих мест.
Новое производство будет выпускать более 100 тысяч тонн керамизированных гранул, используемых в производстве декоративно-защитного слоя гибкой черепицы.
Мировой спрос на этот продукт составляет до пяти миллиардов квадратных метров в год, поэтому предприятие и далее планирует развивать данное направление.
