На предприятии ОСК Севмаш собрали уникальный станок
Специалисты предприятия ОСК Севмаш создали уникальный расточной станок для обработки корпусных конструкций на строящихся атомных подводных лодках. Такие станки на Севмаше используют для обработки отверстий и других тел вращения непосредственно на корабле.
Новое оборудование, необходимое для замены устаревшего с аналогичными характеристиками, собрано на базе токарного станка типа 1к62 с целью сокращения трудозатрат. Проектирование обеспечили в ремонтном цехе предприятия ОСК Севмаш, документация разрабатывалась в бюро машиностроительной оснастки конструкторского отдела научно-технологического управления верфи. Работа по изготовлению деталей для станка велась в механическом цехе.
В процессе сборки были усовершенствованы требования к точности изготовления деталей и параметрам определения качества работ по изготовлению станка. Сборку уникального оборудования осуществляли в ремонтном цехе Севмаша.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 0