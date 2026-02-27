Специалисты предприятия ОСК Севмаш создали уникальный расточной станок для обработки корпусных конструкций на строящихся атомных подводных лодках. Такие станки на Севмаше используют для обработки отверстий и других тел вращения непосредственно на корабле.

Новое оборудование, необходимое для замены устаревшего с аналогичными характеристиками, собрано на базе токарного станка типа 1к62 с целью сокращения трудозатрат. Проектирование обеспечили в ремонтном цехе предприятия ОСК Севмаш, документация разрабатывалась в бюро машиностроительной оснастки конструкторского отдела научно-технологического управления верфи. Работа по изготовлению деталей для станка велась в механическом цехе.

В процессе сборки были усовершенствованы требования к точности изготовления деталей и параметрам определения качества работ по изготовлению станка. Сборку уникального оборудования осуществляли в ремонтном цехе Севмаша.

