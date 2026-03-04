В кампусе МФТИ — прибавление. 2 марта здесь торжественно открыли новый корпус «Физтех.Про». В нём разместятся лаборатории по робототехнике, искусственному интеллекту и математическому моделированию, а также подразделения, отвечающие за технологическое предпринимательство и работу с бизнес-заказчиками.

Здание это не новое, а, можно сказать, историческое — ему уже более 80 лет. Когда-то оно принадлежало Центральной аэрологической обсерватории и планировалось к сносу. Однако по инициативе сообщества выпускников Физтеха в здании был сделан капитальный ремонт, и теперь оно отвечает самым высоким современным стандартам.

Гости мероприятия ознакомились с уютным и функциональным пространством «Физтех.Про» — с офисами, переговорными, залом для презентаций и встреч — общая площадь которого составляет 1640 кв. м.

«Здесь будет много студентов, аспирантов, — отметил ректор МФТИ Дмитрий Ливанов. — Для нас очень важно, чтобы это здание всегда было наполнено жизнью, новыми идеями и проектами».

Глава университета добавил, что МФТИ сейчас активно растёт, расширяется его инфраструктура. Поэтому вскоре рядом вырастут ещё несколько новых корпусов, а также будет отремонтировано соседнее историческое здание.

«Опыт уже есть, — добавил один из руководителей проекта, генеральный директор АНО „Физтех.Про“ Денис Айвазов. — Около года мы усердно трудились, чтобы создать пространство, максимально приспособленное для интеллектуальной работы. Здесь запланировано более 200 рабочих мест для специалистов в решении прикладных наукоёмких задач — учёных, разработчиков, управленцев».

