На Северской ТЭЦ (входит в «Росатом Инфраструктурные решения») успешно завершились испытания на холостом ходу нового турбоагрегата. Это одна из двух турбин ПР-30/35, которые устанавливают в рамках модернизации котельного и турбинного оборудования.

Режим холостого хода — специальный тест, при котором в турбину подают пар, но мощность не отдают в сеть, а тратят на вращение ротора. Так проверяют правильность сборки и готовность агрегата к работе.

Группа пусконаладки запустила ротор с нуля и в течение нескольких дней поэтапно довела частоту вращения до проектных 3000 оборотов в минуту. С помощью датчиков контролировали подачу пара, охлаждение, защиту, автоматику, температуру масла, состояние уплотнений и уровень вибрации. В Ростатом уточняют — все нормативные параметры подтвердились.

Ранее на турбине уже прошли испытания валоповоротным устройством, настройка автоматики, прокачка маслосистемы и продувка паропровода. Следующий этап — испытания под нагрузкой, запланированные на апрель. Затем в мае — 72-часовые комплексные испытания и включение в сеть.

Проект модернизации включает замену двух турбоагрегатов, двух котлов и вспомогательного оборудования. После его завершения Северск (город с населением около 100 тысяч человек) получит более надежный и экологичный источник тепла.