ТМХ построил для Центральной ППК пять 11-вагонных электропоездов постоянного тока ЭП2ДМ, произведенных Демиховским машиностроительным заводом (ДМЗ, входит в состав ТМХ). Техника отличается новой наружной окраской и салоном. Установлено дополнительное оборудование, которое позволяет сделать поездку еще более комфортной.

ЭП2ДМ — модифицированная модель, созданная в рамках современной платформы электропоездов для пригородных пассажирских перевозок. Поезда производятся с 2023 года и хорошо зарекомендовали себя — такой подвижной состав эксплуатируется уже во многих регионах России, в том числе Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

Электропоезд ЭП2ДМ производится из отечественных комплектующих и включен в Реестр российской промышленной продукции Минпромторга России. ЭП2ДМ является лауреатом Национальной премии «Приоритет», конкурса РЖД на лучшее качество подвижного состава и национальной премии за достижения в области транспорта «Формула движения».

Для проекта разработана новая ливрея. На головные вагоны установлена дополнительная подсветка. Цветофактурное оформление пассажирского салона тоже отличается от серийных моделей — кресла выполнены в серых и бирюзовых тонах, в бирюзовых тонах также оформлены поручни и багажные полки. У каждого места для сидения предусмотрены USB-разъемы Type-A и Type-C с функцией быстрой зарядки гаджетов. Всего в 11-вагонном составе 850 мест для сидения, а также два специальных места для проезда пассажиров на инвалидных колясках.

В салонах установлена система поручней для проезда стоя. Вагоны оснащены климатической системой с функцией обеззараживания воздуха, автоматическим регулированием теплоты и яркости освещения. Окна поезда — тонированные, это позволяет защитить пассажиров от прямых солнечных лучей. Также в ЭП2ДМ установлены LCD-экраны и табло для трансляции полезной для пассажиров информацией. В головных вагонах размещены велопарковки с местами для зарядки электросамокатов и универсальные санитарные узлы. В туалетных комплексах установлены сенсорные смесители воды и дозаторы мыла, сушилки для рук и пеленальные столики для пассажиров с маленькими детьми. В тамбурах дополнительно установлены урны и маршрутные LCD-табло.

ЭП2ДМ в обновленном дизайне начнут курсировать по маршрутам Ярославского направления весной текущего года. Это совместный проект Департамента транспорта Москвы, Минтранса Подмосковья, ЦППК и ТМХ.