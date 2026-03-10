Российский производитель насосного оборудования «НК КРОН» в партнерстве с научно-производственным центром «АНОД» представили инновационное для российского рынка решение, направленное на существенное повышение надежности оборудования для нефтеперерабатывающих заводов. Презентация насоса МНХА с модернизированным подшипниково-уплотнительным блоком состоялась в рамках профильной выставки «Нефтегаз 2026».

Отказ силового узла является одной из главных причин внеплановых остановок производства, что напрямую влияет на экономику предприятий и устойчивость ТЭК в целом. Ключевая проблема деградации оборудования — работа вне оптимального режима (ВЕР), вызывающая критические вибрационные и тепловые нагрузки.

В ответ на этот вызов инженеры «НК КРОН» модернизировали насос МНХА. Главное новшество — новая архитектура силового узла на подшипниках скольжения, которая обеспечивает стабильность работы и предсказуемость ТО. Для служб эксплуатации это означает увеличение межремонтного интервала, снижение риска отказов при тяжелых условиях эксплуатации, а также сокращение количества узлов обслуживания благодаря отказу от маслосистемы.

Решение базируется на принципах отечественной инженерной школы, характерных для энергетики и атомной промышленности, где ключевыми критериями являются ресурс, жесткость и отказоустойчивость. В «НК КРОН» подчеркивают, что разработка знаменует собой переход от политики импортозамещения к политике импортоопережения.

«Технологическое лидерство в ТЭК невозможно без собственного инженерного контроля над критической архитектурой насосов, — отметил Николай Кузенков. — Мы не просто копируем западные образцы, а предлагаем решение, превосходящее базовые зарубежные аналоги по устойчивости к реальным нагрузкам и предсказуемости ресурса».

«НК КРОН» — российский производитель насосов и насосных агрегатов, основанный в 1992 году. Компания имеет собственную производственную площадку в Туле и головной офис в Москве.