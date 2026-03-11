Благодаря сотрудничеству с банком ВТБ на заводе в Челябинске было организовано производство кожухотрубных испарителей и конденсаторов для холодильных систем.

ВТБ предоставил челябинской компании «ТехноСЭТА» возобновляемую кредитную линию на 80 миллионов рублей сроком на два года. Эти средства предназначены для расширения производственных мощностей и выпуска новой линейки теплообменного оборудования.

Финансирование будет использовано для пополнения оборотных средств и приобретения сырья. Благодаря кредитным средствам, компания сможет более эффективно участвовать в новых проектах и получать заказы от крупных нефтехимических предприятий, Министерства обороны РФ и других заказчиков.

Продукция «ТехноСЭТА» востребована в нефтехимической отрасли, а также в компаниях, использующих системы нагрева и охлаждения.

Управляющий ВТБ в Челябинской области Сергей Крупчатников отметил, что поддержка современных технологичных производств, особенно в машиностроении, нефтехимии и оборонном комплексе, является важным элементом структурной трансформации и укрепления экономической независимости России. Он также подчеркнул, что поддержка местных производителей, обеспечивающих нефтехимическую отрасль качественным оборудованием, является стратегическим приоритетом.

Технический директор ООО «ТехноСЭТА» Александр Шумаков добавил, что благодаря сотрудничеству с ВТБ было налажено серийное производство кожухотрубных испарителей и конденсаторов для холодильных систем, ранее не производившихся в России.