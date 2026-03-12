9 метров в диаметре, 88 тонн весом: на АЭС в Египте поставили опору под реактор
На строительной площадке второго энергоблока атомной станции «Эль-Дабаа» в Египте установили опорную ферму. Это крупная металлоконструкция, рассказывают в Росатом, которая будет держать корпус реактора в бетонной шахте. ВФерма фиксирует реактор и защищает его от нагрузок — весовых и возможных сейсмических. Диаметр конструкции — больше 9 метров, высота — около 1,3 метра, вес — 88 тонн. Проект «Эль-Дабаа» — первая атомная станция в Египте, которую строят при участии «Росатома».
