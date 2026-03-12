В Еврейской автономной области открылся новый цех по глубокой переработке мяса. Инвесторы реализовали проект при финансовой поддержке государства. Средства выделили на развитие сельскохозяйственной кооперации в регионе. Благодаря новым мощностям предприятие сможет обеспечить свежей продукцией коммерческие точки. Также продукция поступит в социальные учреждения.

Детали инвестиционного проекта

Новое производство представляет собой комплекс полного цикла. Здесь организовали работу от предубойного содержания скота до выпуска готовых изделий. Линия позволяет выпускать охлажденное мясо и широкий ассортимент полуфабрикатов. Отдельно наладили производство вареных колбас.

На начальном этапе на предприятии создали около 20 рабочих мест. Руководство цеха планирует расширять штат по мере наращивания объемов. Поэтому в ближайшее время добавится еще 10-15 вакансий.

Производственные мощности и сырье

Благодаря техническому оснащению цех выйдет на серьезные показатели. Например, за одну смену линия способна принять до 50 голов крупного рогатого скота. Или до 80 свиней. Это гарантирует стабильность поставок. Потребители получат свежую продукцию.

Рынки сбыта и реализация продукции

Сырье для переработки поступает из местных хозяйств. Основной упор производители делают на обеспечение бюджетной сферы. Сейчас готовая продукция уже поставляется в школы и детские сады региона. Кроме того, продукция поступает в интернаты.

Предприятие также наладило каналы сбыта через розничную сеть. Мясные изделия можно найти в профильных магазинах области.

Итоги запуска производства

Таким образом, открытие цеха стало возможным благодаря грантовой поддержке сельхозкооперативов.

Кстати, проект решает сразу несколько задач. Во-первых, обеспечивает переработку местного сырья. Во-вторых, создает рабочие места. В-третьих, закрывает потребности социальных учреждений в качественном мясе.

Пока продукция ориентирована на внутренний рынок региона. Но объемы переработки позволяют в перспективе рассматривать и межрегиональное сотрудничество.

