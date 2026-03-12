Трубная Металлургическая Компания впервые в России отгрузила заказчику промышленную партию труб большого диаметра, сваренных гибридным лазерно-дуговым методом. Продукция пойдет на ремонт участка магистрального газопровода «Газпром трансгаз Сургут».

Трубы диаметром 1420 мм с толщиной стенки 15,7 мм из стали класса К60 сделали на стане ГЛДС в цехе «Высота 239» в Челябинске. На них нанесли внутреннее гладкостное и наружное полиэтиленовое покрытие. Отличительная черта — зеленая полоса, которая маркирует трубы, сваренные лазером.

Разработка велась в рамках программы сотрудничества ТМК и «Газпрома». Технологию начинали осваивать на ЧТПЗ, потом подключился Центр сварочных технологий ТМК. Продукция прошла полный цикл испытаний: лабораторные, полигонные и гидравлические.

Технология позволяет сваривать трубы из стали класса прочности до Х120, уточняют в ТМК. У таких труб высокие прочностные и вязкопластичные характеристики, минимальные отклонения геометрии, а сварной шов по свойствам почти не уступает основному металлу. Это особенно важно для трубопроводов в сейсмоопасных зонах и там, где бывают сверхнизкие температуры.