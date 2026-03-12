МЗ ПОТОК вводит в эксплуатацию новый производственный комплекс площадью 12 000 квадратных метров.
На обновленных мощностях локализован выпуск промышленных насосов бренда ZVEZDA RUS, насосных станций и специального оборудования для ключевых отраслей промышленности.
⁉️ Сферы применения оборудования:✅ Горная промышленность (карьерный водоотлив, обеспечение технологических нужд).✅ Сельское хозяйство (орошение, откачка навоза).✅ ЖКХ и службы экстренного реагирования (ликвидация последствий обрушения коллекторов, подтоплений территорий).
Расширение производственных площадей — это шаг к повышению надежности и оперативности в поставках оборудования для сложных условий эксплуатации.
