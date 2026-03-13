Демиховский машиностроительный завод (входит в ТМХ) выпустил 12-тысячный вагон электропоезда с начала производства. Одновременно с конвейера сошел 500-й вагон модели ЭП2ДМ. Оба вошли в составы поездов № 0306 и № 0305, которые будут работать на Ярославском направлении Московской железной дороги.

Для этого направления вагоны сделали с отличиями от серийной версии. У поездов обновленная наружная окраска, а лобовая часть получила дополнительную светодиодную подсветку — чтобы выглядеть современно и быть узнаваемыми.

Состав рассчитан на 850 сидячих пассажиров. В салоне сдержанная серо-бирюзовая гамма, мягкие кресла с эргономичными спинками. У каждого — USB-разъемы двух типов: Type-A и Type-C, поддерживающие быструю зарядку. Для тех, кто едет стоя, предусмотрена система поручней.

В головных вагонах оборудовали зоны для пассажиров в инвалидных колясках и велопарковки с возможностью заряжать электросамокаты. Там же — санузлы с бесконтактными смесителями, дозаторами мыла, электросушилками и откидными пеленальными столами.

Модель ЭП2ДМ создавали с учетом пожеланий пассажиров и перевозчиков. Составы полностью из российских компонентов, включены в реестр Минпромторга. Сейчас 65 таких поездов работают в 12 регионах страны. Первый вагон этой модели выпустили в октябре 2022 года, пятисотый — в конце 2025-го, рассказывают в ТМХ

Демиховский завод выпускает электропоезда с 1992 года. За это время разработали 23 типа составов. Сейчас предприятие производит до 70% такой техники в стране — мощность 630 вагонов в год.