В Уфе проходит Агропромышленный форум и 36-я международная выставка «АгроКомплекс». Мероприятие собирает участников из 350 компаний 37 регионов России, а также партнеров из Беларуси и Китая. В форуме участвуют спикеры со всей страны и из-за рубежа. В рамках форума через телемост состоялась церемония открытия трех новых агропроизводств в Башкортостане.

В Стерлитамакском районе запущена новая ферма молочно-товарного комплекса имени Калинина. В Дуванском районе начал работу молочный комплекс СХП «Рассвет». В Мелеузовском районе открылся убойный комплекс «СП Ашкадарский». Все три проекта реализованы при поддержке республики, два из них признаны приоритетными.

По итогам 2025 года индекс производства сельхозпродукции вырос на 6,8%, тогда как в среднем по России — на 4,9%.

На площадке форума также подписано соглашение с «Росагролизингом» о создании в регионе машинно-технологической компании. МТК обеспечит аграриям доступ к современной технике без необходимости формировать собственные парки машин.

