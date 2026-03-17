На авиазаводе имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре ввели в строй новую российскую вакуумную печь — для стабильного производства деталей из полимерных композиционных материалов. Предприятие выпускает серийно самолёты Су-35С и Су-57, и новое оборудование уже задействовано в работе завода.

По информации специалистов Объединенной авиастроительной корпорации, новая печь полностью автоматизирована: полимеризация проходит в несколько этапов. Сначала нагрев до 125 градусов Цельсия для гелеобразования (деталь формуется), затем подъем температуры до 180 градусов, выдержка и охлаждение. На выходе — готовый пластик. Новое оборудование позволяет изготавливать одновременно до 10 деталей.