На авиазаводе имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре ввели в строй новую вакуумную печь
На авиазаводе имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре ввели в строй новую российскую вакуумную печь — для стабильного производства деталей из полимерных композиционных материалов. Предприятие выпускает серийно самолёты Су-35С и Су-57, и новое оборудование уже задействовано в работе завода.
По информации специалистов Объединенной авиастроительной корпорации, новая печь полностью автоматизирована: полимеризация проходит в несколько этапов. Сначала нагрев до 125 градусов Цельсия для гелеобразования (деталь формуется), затем подъем температуры до 180 градусов, выдержка и охлаждение. На выходе — готовый пластик. Новое оборудование позволяет изготавливать одновременно до 10 деталей.
После ввода в работу новой вакуумной печи на заводе займутся глубокой модернизацией трёх ранее использовавшихся (самая новая выпущена 22 года назад, остальные — ещё советские). До конца 2026 года оборудование будет демонтировано и заменено на новое: водопровод, электрика, вакуумная система, система подведения давления
