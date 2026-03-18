Челябинский радиозавод «Полет» (входит в компанию «Азимут» Ростеха) досрочно поставил модернизированный радиолокатор АОРЛ-1АС в аэропорт Нарьян-Мара — столицы Ненецкого автономного округа. Оборудование уже работает и помогает диспетчерам держать связь с экипажами даже в сложных климатических и географических условиях Заполярья.

АОРЛ-1АС — это аэродромный обзорный радиолокатор для аэропортов с любой интенсивностью полетов. Дальность обнаружения — до 400 километров. В модернизированной версии использована современная элементная база и новые алгоритмы обработки сигналов, которые эффективно работают даже на сложном рельефе. Локатор автоматически подстраивается под погоду и ландшафт.

Как отметили на заводе, такими обзорными радиолокаторами сейчас оснащены более 30 аэродромов гражданской авиации. Новый радар в Нарьян-Маре не только видит самолеты на большем расстоянии, но и обеспечивает устойчивую связь — критически важное качество для региона с суровым климатом и сложной географией, уточняют в Ростехе.

«Азимут» выпускает целую линейку отечественного аэронавигационного оборудования: радиомаяки, системы управления полетами, речевую связь, инструментальные системы посадки и другое. Их уже используют в аэропортах Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, а также в Белоруссии, Армении, Казахстане и Абхазии.