Холдинг «Росэл» (входит в Ростех) запустил серийное производство отечественных DC/DC-преобразователей. Это устройства, которые понижают или стабилизируют напряжение в электрических цепях. Они нужны, чтобы питание не скакало и техника работала без сбоев.

Такие преобразователи стоят практически в любой современной электронике. Особенно они востребованы там, где разным узлам нужно разное напряжение: в процессорах, светодиодах, USB-портах. В телекоме и спецсвязи они питают радиостанции, спецтелефоны и бортовую электронику.

Новые изделия полностью отечественные и призваны заменить импортные аналоги. По характеристикам не уступают. Диапазон входного напряжения — от 9 до 36 вольт, выходное можно подбирать под задачи. Мощность — от 5 до 200 ватт. Корпуса металлические, с вертикальным расположением выводов.

В «Росэле» отмечают , что продукция соответствует требованиям 719-го постановления (о подтверждении российского происхождения) и уже активно поставляется заказчикам.