На АВТОВАЗе реализуется масштабная программа технологического переоснащения производства алюминиевого литья и кузнечных поковок. Это даст возможность повышать производительность, поддерживать стабильное качество серийных деталей, а кроме того, реализовать ряд перспективных проектов.Решение о замене парка оборудования было принято три года назад, и сегодня процесс входит в активную стадию. В рамках проекта закуплено 10 новых литьевых машин, часть из которых введена в эксплуатацию.Уже запущена первая из машин литья под давлением — она заливает картер рулевого механизма для LADA Iskra и LADA Vesta. В течение марта введена в строй машина, отливающая масляный картер для 16-клапанных двигателей, а также машина, выпускающая картер коробки передач.

Помимо машин литья под давлением, запущено новое оборудование кокильного литья — этот комплекс выпускает 16-клапанную головку блока цилиндров.Кроме запуска новых литьевых машин, на АВТОВАЗе обновляется парк роботов, которые заменяют человека на опасных операциях. Роботы извлекают из литьевых машин горячие заготовки, охлаждают их и отправляют на линии мехобработки. Всего в Производстве алюминиевого литья и поковок действует 70 роботов, из них 23 будет заменено до конца года. Всего на сегодняшний день на АВТОВАЗе трудится свыше 1600 роботов, что является самым высоким показателем в отрасли.Напомним, что в состав металлургического комплекса АВТОВАЗа, помимо производства алюминиевого литья, входит кузнечное производство и чугунолитейное производство (где также запланирована модернизация). Это позволяет предприятию собственными силами закрывать потребность в основных компонентах силовых агрегатов и шасси.