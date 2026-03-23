2 дня назад
Модернизация

АВТОВАЗ обновил производство алюминиевого литья

На АВТОВАЗе реализуется масштабная программа технологического переоснащения производства алюминиевого литья и кузнечных поковок. Это даст возможность повышать производительность, поддерживать стабильное качество серийных деталей, а кроме того, реализовать ряд перспективных проектов.Решение о замене парка оборудования было принято три года назад, и сегодня процесс входит в активную стадию. В рамках проекта закуплено 10 новых литьевых машин, часть из которых введена в эксплуатацию.Уже запущена первая из машин литья под давлением — она заливает картер рулевого механизма для LADA Iskra и LADA Vesta. В течение марта введена в строй машина, отливающая масляный картер для 16-клапанных двигателей, а также машина, выпускающая картер коробки передач.

Помимо машин литья под давлением, запущено новое оборудование кокильного литья — этот комплекс выпускает 16-клапанную головку блока цилиндров.Кроме запуска новых литьевых машин, на АВТОВАЗе обновляется парк роботов, которые заменяют человека на опасных операциях. Роботы извлекают из литьевых машин горячие заготовки, охлаждают их и отправляют на линии мехобработки. Всего в Производстве алюминиевого литья и поковок действует 70 роботов, из них 23 будет заменено до конца года. Всего на сегодняшний день на АВТОВАЗе трудится свыше 1600 роботов, что является самым высоким показателем в отрасли.Напомним, что в состав металлургического комплекса АВТОВАЗа, помимо производства алюминиевого литья, входит кузнечное производство и чугунолитейное производство (где также запланирована модернизация). Это позволяет предприятию собственными силами закрывать потребность в основных компонентах силовых агрегатов и шасси.

Источник: www.lada.ru

  • Нет аватара alexm24.03.26 15:30:31

    Локализация производства — это правильно! Посмотрим что получится.
    В феврале 2026 года руководство завода сообщило об испытаниях роботизированных систем, произведенных в Челябинске, с перспективой их последующего внедрения на конвейерных линиях. Расширение парка автоматизированных устройств рассматривается как необходимое условие для выполнения годового плана по сборке 400 тысяч автомобилей.
    Общее количество промышленных роботов на площадках АвтоВАЗа превышает 1600 единиц — это самый крупный парк среди отечественных автопроизводителей. Наибольшая концентрация автоматизированных систем зафиксирована в сварочном цехе (свыше 900 манипуляторов), на прессовом участке (33 единицы) и в окрасочных линиях (74 установки).

