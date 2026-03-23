MAX
Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
264
Kотенко Cергей Новые заводы и цеха

В Донецке состоялся запуск асфальтобетонного завода

© dan-news.ru

23 марта в Донецке на предприятии «Дорожное ремонтно-строительное управление» состоялся пробный запуск асфальтобетонного завода, который теперь будет производить смесь по стандартам Российской Федерации. Это позволит качественно ремонтировать дороги города в запланированных объемах.

Современное оборудование с четырьмя смесителями позволяет выпускать до 150 тонн качественной смеси в час.

Производственная программа на 2026 год утверждена в объёме 300 тысяч кв. м дорог.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: dan-news.ru

Комментарии 1

Для комментирования необходимо войти на сайт

  • Нет аватара alexm25.03.26 13:03:56

    Отлично! Дороги — это самое главное!!!

    #1314099