В Донецке состоялся запуск асфальтобетонного завода
23 марта в Донецке на предприятии «Дорожное ремонтно-строительное управление» состоялся пробный запуск асфальтобетонного завода, который теперь будет производить смесь по стандартам Российской Федерации. Это позволит качественно ремонтировать дороги города в запланированных объемах.
Современное оборудование с четырьмя смесителями позволяет выпускать до 150 тонн качественной смеси в час.
Производственная программа на 2026 год утверждена в объёме 300 тысяч кв. м дорог.
