В Московской области введён в эксплуатацию новый участок Южно-Лыткаринской автодороги (ЮЛА), который проходит от посёлка Октябрьского до Егорьевского шоссе.

Новый участок протяженностью 5 километров включает в себя несколько путепроводов и мостов, что позволяет сократить время в пути и разгрузить прилегающие дороги. Например, теперь добраться из поселка Мирногодо Люберец можно всего за 14 минут вместо прежних 35-40.

На данном отрезке организовано бессветофорное движение, что значительно улучшит транспортную доступность для населенных пунктов Люберецкого и Раменского районов, включая Томилино, Красково и Малаховку.

Южно-Лыткаринская автодорога — это крупнейший концессионный проект в Подмосковье, который свяжет ключевые федеральные трассы и позволит на треть разгрузить МКАД. Общая протяженность магистрали составит около 45 километров, а её запуск улучшит транспортную доступность для 3,5 миллиона человек.

Полностью завершить строительство планируется в этом году, и уже в первый год эксплуатации по дороге будут проезжать около 40 тысяч автомобилей в сутки.