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24 марта 278
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Kотенко Cергей Дорожное строительство

Новый участок Южно-Лыткаринской автодороги введён в эксплуатацию в Подмосковье

© spbdnevnik.ru

В Московской области введён в эксплуатацию новый участок Южно-Лыткаринской автодороги (ЮЛА), который проходит от посёлка Октябрьского до Егорьевского шоссе.

Новый участок протяженностью 5 километров включает в себя несколько путепроводов и мостов, что позволяет сократить время в пути и разгрузить прилегающие дороги. Например, теперь добраться из поселка Мирногодо Люберец можно всего за 14 минут вместо прежних 35-40.

На данном отрезке организовано бессветофорное движение, что значительно улучшит транспортную доступность для населенных пунктов Люберецкого и Раменского районов, включая Томилино, Красково и Малаховку.

© raenza.ru
© avatars.dzeninfra.ru
© raenza.ru

Южно-Лыткаринская автодорога — это крупнейший концессионный проект в Подмосковье, который свяжет ключевые федеральные трассы и позволит на треть разгрузить МКАД. Общая протяженность магистрали составит около 45 километров, а её запуск улучшит транспортную доступность для 3,5 миллиона человек.

Полностью завершить строительство планируется в этом году, и уже в первый год эксплуатации по дороге будут проезжать около 40 тысяч автомобилей в сутки.

© static.1tv.ru

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Источник: ria.ru

Комментарии 1

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  • 0
    Нет аватара alexm25.03.26 13:09:03

    Соединит пять федеральных трасс. Только дублер то платный!!!


    Южно-Лыткаринская автодорога (ЮЛА) — строящийся дублер МКАД. Она продолжит трассу Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе и пройдет через Видное, Молоково, Лыткарино и Томилино в Железнодорожный.
    Южно-Лыткаринская автодорога соединит пять федеральных трасс — М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», А-105 и М-12 «Восток».

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