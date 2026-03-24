Произведенные ОДК-Сатурн (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) двигатели ГТД-6РМ для энергетической отрасли суммарно наработали более 5 млн часов в ходе промышленной эксплуатации. Сейчас более 120 газовых турбин применяются для привода электрогенераторов в составе теплоэлектростанций малой и средней мощности по всей стране.

ГТД-6РМ мощностью 6 МВт применяются в составе газотурбинных энергетических агрегатов ГТА-6РМ и выпускаются в Ярославской области с 2000 года. Лидерный образец двигателя в составе газотурбинной электростанции обеспечивает жилые, промышленные и социально значимые объекты в Рыбинске.

«Наше предприятие производит двигатели ГТД-6РМ более 20 лет. Они востребованы на рынке: только за последние полтора года отгружены 23 турбины на энергообъекты Сахалина, Ямало-Ненецкого автономного округа и Якутии. Мы видим тенденцию к увеличению спроса на двигатели средней мощности и готовы удовлетворить потребности заказчиков», — отметил заместитель генерального конструктора по промышленным ГТД и ГПА ОДК-Сатурн Александр Пахоменков.

Конверсионная турбина разработана на основе авиационного двигателя Д-30КУ/КП. В зависимости от особенностей эксплуатации энергетического агрегата двигатель изготавливается в различных вариантах исполнения — для работы на газообразном или жидком топливе.

Турбина адаптирована для различных климатических условий, а география её применения охватывает множество регионов — от Смоленской до Сахалинской областей. Двигатель способен безотказно отработать 120 тысяч часов, а его межремонтный ресурс составляет 30 тысяч часов.