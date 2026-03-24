MAX
Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
Есть метка на карте
Сотрудник ОДК

Двигатели ГТД-6РМ для энергетики отработали свыше 5 млн часов

Произведенные ОДК-Сатурн (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) двигатели ГТД-6РМ для энергетической отрасли суммарно наработали более 5 млн часов в ходе промышленной эксплуатации. Сейчас более 120 газовых турбин применяются для привода электрогенераторов в составе теплоэлектростанций малой и средней мощности по всей стране.

ГТД-6РМ мощностью 6 МВт применяются в составе газотурбинных энергетических агрегатов ГТА-6РМ и выпускаются в Ярославской области с 2000 года. Лидерный образец двигателя в составе газотурбинной электростанции обеспечивает жилые, промышленные и социально значимые объекты в Рыбинске.

«Наше предприятие производит двигатели ГТД-6РМ более 20 лет. Они востребованы на рынке: только за последние полтора года отгружены 23 турбины на энергообъекты Сахалина, Ямало-Ненецкого автономного округа и Якутии. Мы видим тенденцию к увеличению спроса на двигатели средней мощности и готовы удовлетворить потребности заказчиков», — отметил заместитель генерального конструктора по промышленным ГТД и ГПА ОДК-Сатурн Александр Пахоменков.

Конверсионная турбина разработана на основе авиационного двигателя Д-30КУ/КП. В зависимости от особенностей эксплуатации энергетического агрегата двигатель изготавливается в различных вариантах исполнения — для работы на газообразном или жидком топливе.

Турбина адаптирована для различных климатических условий, а география её применения охватывает множество регионов — от Смоленской до Сахалинской областей. Двигатель способен безотказно отработать 120 тысяч часов, а его межремонтный ресурс составляет 30 тысяч часов.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: www.uecrus.com

Комментарии 1

Для комментирования необходимо войти на сайт

  • Нет аватара alexm26.03.26 14:18:29

    Для информации, Модификации Д-30КУ/КП/КУ-154( на его основе и создали ГТД-6РМ) продолжили эволюцию удачного двигателя Д-30. Они создавались для того, чтобы обеспечить самолетам бóльшую грузоподъемность, дальность и экономичность. Ими оснащались, пожалуй, самые знаменитые транспортные и пассажирские лайнеры СССР: Ил-76, Ил-62М, Ту-154М.

    Преимущество газотурбинного оборудования ОДК перед западными аналогами в том, что агрегаты проходят комплексные испытания на территории производителя в полной заводской готовности. Это позволяет сократить сроки монтажа и запуска в два-три раза, что значительно снижает стоимость строительства объекта в целом. Кроме того, газотурбинные энергетические агрегаты ГТА-6РМ и ГТА-16 более привлекательны по стоимости жизненного цикла.
    Агрегаты ГТА-6РМ производства АО «ОДК — газовые турбины» способны работать на двух видах топлива — попутном нефтяном газе и дизельном топливе. Приводом для агрегатов служат газотурбинные двигатели ГТД-6РМ мощностью 6 МВт

