20 марта в Мурманске начал работу уникальный для России центр научно-технологического творчества «Родина». Центр создан по плану «На Севере — жить!» при поддержке компании «НОВАТЭК». Дети и подростки будут получать здесь комплексное образование в сфере науки и технологий, креативных индустрий. Центр разместился в историческом здании знаменитого кинотеатра «Родина» — для этого была проведена масштабная реконструкция.

Создан уникальный научно-образовательный центр, где дети смогут реализовывать свои проекты, профессионально развиваться, осваивать промышленный дизайн, архитектуру, искусственный интеллект и другие современные технологии. Здесь технологии гармонично сочетаются с творчеством. Реконструкция была масштабной: буквально вручную укреплено 85% кирпичной кладки, выполнены стяжка и гидроизоляция. Строители справились в рекордные для проекта такой сложности сроки — за 2,5 года.

В ходе экскурсии по центру «Родина» проректор по стратегическому развитию Мурманского арктического университета Екатерина Калачикова отметила, что здесь реализована междисциплинарная образовательная среда, которая объединяет науку, технологии и креативные индустрии. Направления объединены в единую систему. В мире такой формат чаще применяется для высшего образования, в «Родине» модель перенесена на уровень дополнительного образования школьников. Основная программа включает четыре дисциплины: исследование и проектирование, программирование и искусственный интеллект, дизайн и визуальные коммуникации, менеджмент и маркетинг. «Родина» оснащена самым современным и сложным оборудованием, в том числе инженерными системами, сценическим оборудованием, IT-инфраструктурой. Задача заключалась в интеграции различных подсистем в единый, слаженно работающий комплекс. Многие из них — уникальные, производились на заказ и требовали длительного цикла изготовления и предварительных испытаний у производителя.

«Мы искренне рады, что удалось создать современную многофункциональную площадку. Теперь легендарное здание превратилось в передовой центр с нестандартным подходом к обучению, вдохновляющее пространство для „образования будущего“, расположенное в уникальном месте — за полярным кругом, — отметил Петр Оборин, генеральный директор „НОВАТЭК-Мурманск“. — Особое внимание старались уделить внутреннему оснащению: центр укомплектован современным цифровым оборудованием, мощными графическими станциями и передовыми системами для работы с VR-технологиями и робототехникой. Теперь в распоряжении талантливых ребят есть современные лаборатории и мультимедийные студии, где они могут осваивать профессии будущего и реализовывать сложнейшие инженерные и арт-проекты». Юные северяне учатся в «Родине» бесплатно по итогам конкурсного отбора. На первый поток отобрано 300 одаренных ребят, их обучение ведется с ноября на разных площадках Мурманска.

Преподавательская команда центра сформирована по результатам трехэтапного отбора и обучения специалистов, способных работать в новой образовательной модели. Кандидаты прошли специальную программу профессиональной переподготовки, разработанную и реализованную совместно с Сбер. По результатам обучения и итоговой аттестации 30 лучших специалистов приглашены стать частью команды «Родины».

Реконструкция здания кинотеатра проводилась в рамках масштабного преображения исторического центра Мурманска в соответствии с мастер-планами, сформированными с учетом предложений 10 тысяч жителей. Здание кинотеатра начали строить в 1939 году, закончили после Великой Отечественной войны, порядка 10 лет здание не эксплуатировалось. В процессе реконструкции строителям удалось совершить почти инженерное чудо: перебрать более 300 тысяч кирпичей, смонтировать свыше 90 тонн металлоконструкций и использовать тысячи тонн строительных и ремонтных материалов, чтобы вернуть историческому зданию жизнь и превратить его в современный центр.

Архитектурная концепция выполнена российским бюро OID — это уникальный пример приспособления исторического здания кинотеатра под образовательное учреждение. «Родина» сохранила свою архитектурную идентичность, при этом внутреннее пространство полностью переосмыслено. Это единственный подобный проектом за полярным кругом, уникальный в международной практике работы с объектами культурного наследия. На территории установлены малые архитектурные формы, арт-объект «Код солнца» от международной студии SPLACES, который в реальном времени считывает космические сигналы, переводя их в аудиовизуальную инсталляцию.С 21 по 29 марта в «Родине» стартует открытый фестиваль науки, технологий и креативных индустрий. В программе — лекции, дискуссии и практические мастер-классы от кураторов и преподавателей Центра, представителей промышленности и ведущих технологических компаний, а также известных инженеров, художников и специалистов в области креативных профессий. Вход на мероприятия бесплатный.

/ Министерство информационной политики Мурманской области /Фото: Лев Федосеев