На заводе «АЭМ-Спецсталь» (Машиностроительный дивизион «Росатома») начали изготовление реактора ВВЭР-ТОИ для третьего энергоблока Курской АЭС-2. Металлурги приступили к ковке 235-тонного слитка из специальной стали на одном из крупнейших в Европе автоматизированных кузнечных комплексов. Из этого слитка сделают обечайку корпуса реактора.

Всего для изготовления заготовок корпуса отольют несколько слитков суммарным весом более 2150 тонн. Из самого крупного сделают заготовку для обечайки активной зоны. В конструкции ВВЭР-ТОИ эта часть реактора полностью исключает сварные соединения — в отличие от других проектов серии ВВЭР.

Как отметили на заводе, в новом реакторе четыре сварных шва вместо шести, поэтому некоторые заготовки больше по размеру, чем те, что делали раньше. Это уже третий ВВЭР-ТОИ для российских атомщиков — значит, от головного образца перешли к серийному производству.

Корпус изготовлен из стали, которая сохраняет свойства под длительным воздействием радиации и высоких температур. Это позволяет увеличить сроки эксплуатации основного оборудования. С учетом реализованных решений ВВЭР-ТОИ сможет работать до 100 лет: после 60 лет эксплуатации возможна продленка еще на 40 лет.

В ОКБ «Гидропресс» (главный конструктор реакторов) добавили, что в проекте учли опыт предыдущих поколений. Снижение количества сварных швов ускорило изготовление и облегчило эксплуатацию, а передовые материалы и инженерные решения увеличили расчетный срок службы. Повышение безопасности обеспечили в том числе за счет изменения конструкции главного циркуляционного насоса (смазка — вода вместо масла) и сочетания активных и пассивных систем безопасности.

На стройплощадке Курской АЭС-2 работы идут по графику. На третьем энергоблоке залили 15 тысяч кубометров бетона в основание реакторного здания — работы выходят на завершающую стадию. В этом же году предстоит установить первый ярус внутренней защитной оболочки.

Сейчас на Курской АЭС-2 строятся четыре энергоблока ВВЭР-ТОИ на смену блокам с РБМК-1000. Общая мощность станции вырастет на 20%. Первый блок уже включен в сеть и вышел на 100% мощности. На втором блоке готовят системы к испытаниям. На третьем — залили первый бетон в декабре 2025 года, сейчас бетонируют фундамент.