Мебельная компания Upiter в процессе модернизации металлообрабатывающего цеха нарастила объем выпуска металлокаркасов для мебели и металлических конструкций. Объем выпуска металлокаркасов для модульных диванов, например, увеличился в пять раз: с 2100 шт до 10500 шт ежемесячно.

Ключевым элементом обновления стало внедрение лазерного трубореза T6025D от компании Han’s Laser. Инвестиции в оборудование составили порядка 20 200 000 млн руб. По оценке компании, время изготовления деталей сократилось с 16 до 3 часов (в рамках одного проекта) и обеспечило стабильную геометрию изделий без дополнительной доработки на этапе сборки. Подобными станками обеспечены лишь несколько производств в Санкт-Петербурге, что дает МК Upiter дополнительное преимущество при работе с серийными заказами.

Ранее проекты реализовывались с высокой долей ручной подгонки на разных этапах, что ограничивало масштабирование. После модернизации ключевые операции переведены в технологический процесс — от подготовки конструкторской документации до тестовой сборки и запуска партии, что позволяет работать с тиражами от нескольких сотен до нескольких тысяч деталей за смену в зависимости от сложности изделия.

«После запуска обновленного участка мы увеличили объемы и сократили время изготовления. Это позволило активнее работать с крупными контрактами — в том числе для сетевых проектов», — делится технический директор мебельного производства Upiter Андрей Рустамов.

Представители производства отмечают рост спроса на масштабируемые типовые решения. В этих условиях преимущество получают производители, способные обеспечить стабильное качество и абсолютную идентичность изделий.

Upiter специализируется на изготовлении мебели и металлоконструкций для коммерческих пространств, включая офисы, гостиницы и ритейл. Обновление цеха компания рассматривает как этап выхода на более крупные объемы заказов.