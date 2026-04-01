Свердловская железная дорога открыла на станции Нижневартовск-1 современный грузовой терминал, который позволяет максимально удовлетворить растущие потребности промышленных предприятий региона в логистической обработке грузов.

Терминал обеспечивает промышленникам комплекс услуг, включающий погрузочно-разгрузочные работы, прием, сортировку, упаковку, хранение груза, консолидацию в партии, последующее их разделение и доставку до конечного потребителя, а также выдачу груза получателю. Отправку и получение груза можно оформить дистанционно с помощью электронного документооборота. Присутствие на площадке представителей заказчика при этом не требуется.

Грузовладельцам предоставляются оптимальные решения для отправки разных видов грузов — металлоконструкций, железобетонных изделий, трубной продукции, крупнотоннажных контейнеров, тарно-штучных грузов. Терминал имеет развитую инфраструктуру и технику для работы с любыми видами железнодорожного подвижного состава и автотранспортом.

Первым и ключевым клиентом стала одна из крупнейших логистических компаний нефтегазовой отрасли. Для нее появление современного терминала в непосредственной близости от производственных объектов — серьезное конкурентное преимущество в условиях жестких сроков и высоких требований к сохранности грузов.

В марте совокупный объём переработанных грузов превысил 2 тысячи тонн. Среди потенциальных клиентов, подтвердивших интерес к площадке — подрядчики нефтегазовых проектов, строительные организации и поставщики промышленного оборудования, для которых Нижневартовск является важнейшим логистическим узлом ХМАО-Югры.

Терминальный комплекс расположен на площадке в 30 тысяч квадратных метров. Это позволяет не только эффективно вести текущую операционную деятельность, но и планировать поэтапное расширение мощностей, рост перечня услуг и сервисов, модернизацию оснащения.