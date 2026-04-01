Специалисты АО «Дороги и Мосты» НПС приступили к заключительному этапу пусконаладочных работ и первой технологической разводке Большого Смоленского моста.

По плану «крылья» разводного пролёта сооружения будут подниматься и опускаться поэтапно, начиная с 5 градусов с последующим увеличением угла поворота до проектного.

После достижения угла разводки в 72°, подвижные части пролетного строения будут зафиксированы в раскрытом положении на срок до месяца. Это позволит обеспечить беспрепятственную проводку крупногабаритных судов по фарватеру Невы и провести демонтаж временных сооружений, обеспечивавших безопасность строительства опор моста во время ледохода.

Для того, чтобы выполнить первую разводку моста строители выполнили большой объем работ ­ - установили 8 гидроцилиндров и все элементы противовесной системы, смонтировали двукрылый разводной пролет и все основные металлоконструкции.

В сведенном положении высота центральной части Большого Смоленского моста над водой составит 15 метров, а ширина судоходного пролета — 60 метров. Это самый большой судоходный габарит среди всех разводных переправ Петербурга с двумя «крыльями». Он позволит пропускать небольшие суда в навигацию без разводки.

Переправу возводят между Володарским мостом и мостом Александра Невского в составе новой автомагистрали в обход исторического центра. К улично-дорожной сети он будет подключён через три развязки. Протяжённость нового моста составит 494 м.