Юлия Бострыгина Производство

COMETAL реализовал проект по импортозамещению рабочих колес для центробежных компрессоров

COMETAL завершил реализацию проекта по импортозамещению рабочих колес центробежного компрессора для перекачки водорода. Деталь, ранее поставлявшаяся из-за рубежа, была полностью спроектирована и изготовлена в России. Проект занял около трех лет, потребовал смены нескольких подрядчиков и прошел через серию сложных экспериментов, прежде чем был доведен до результата.

В 2022 году к COMETAL обратился крупный производитель поливинилхлорида (ПВХ), каустической соды и гипохлорита натрия. Из-за санкций предприятие лишилось возможности приобретать запчасти для критически важного оборудования — центробежных компрессоров американского производства. Внутри агрегата есть расходная деталь — рабочее колесо диаметром 750 мм, шириной 300 мм и весом более 500 кг, которое изнашивается в процессе эксплуатации.

Изделие изготавливается из дуплексной стали с низким содержанием углерода. Для корректной работы компрессора необходимо точное соблюдение сложной геометрии лопастей, ювелирная механическая обработка и обязательная динамическая балансировка — иначе при частоте вращения до 900 оборотов в минуту возникали бы недопустимые вибрации.

«При реализации проекта мы столкнулась с рядом технологических сложностей: проблемы с получением требуемого химсостава стали, несоблюдение размеров лопастей, необходимость балансировки методом фрезеровки вместо стандартной приварки металла, — рассказывает Михаил Гольмаков, директор по производству COMETAL. — В ходе работ нам пришлось сменить нескольких исполнителей, совместно с производственниками мы провели серию сложных экспериментов, а для контрольных замеров детали возили с Урала в Санкт-Петербург на специальную контрольно-измерительную машину, поскольку обычный штатный инструмент не позволял измерить изделия весом более полутонны. Пришлось провести большую научную и инженерную работу».

«Проект сложный, здесь требовалась дуплексная сталь, у нее двойная структура, это непростой в получении вид металла, — комментирует Илья Антонюк, заместитель генерального директора по развитию литейного производства АО „Металлист“. — Недопустим пригар на отливках, его невозможно вырубить. Пришлось искать технические решения, применяли более дорогой песок, чтобы исключить образование пригара».

На всех этапах COMETAL держал заказчика в курсе происходящего, включая сложности.

«Мы не скрывали наши проблемы. Если были сложности, мы прямо об этом говорили. Наш ключевой принцип — честность, и мы строго его соблюдали, — отмечает Иван Антимонов, генеральный директор COMETAL. — За счет этого мы выстраиваем долгосрочные отношения с заказчиками и исполнителями. Более 85% заказов поступают к нам от тех, с кем мы уже работали. Это доказывает эффективность наших принципов».

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: cometal.ru

