На Семаковском месторождении в Арктике введены в эксплуатацию объекты второй фазы, позволяющие нарастить добычу газа с 7,5 млрд кубометров до 12 млрд кубометров в год, сообщили в «Газпроме».

В частности, был увеличен фонд эксплуатационных скважин, а также производительность установки комплексной подготовки газа, дожимной компрессорной станции и электростанции собственных нужд.

Весь газ, добытый на месторождении, направляется в Единую систему газоснабжения России по 122-километровому газопроводу-подключению.При выполнении работ были применены высокотехнологичные решения и оборудование Например, впервые в отечественной истории добыча газа из залежей, расположенных в акватории, была организована с берега при помощи специальных скважин.

Семаковское газовое месторождение расположено в Ямало-Ненецком автономном округе. По классификации запасов относится к категории крупных. Запуск месторождения в промышленную эксплуатацию состоялся в декабре 2022 года.