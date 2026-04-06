В Барнауле и Алтайском крае активно развивается направление экологичной переработки отходов. Компания «ЭкоКрошка Алтай» приобрела у российского производителя Global Plant современную линию по переработке изношенных автомобильных покрышек и успешно запустила собственное производство резиновой крошки.

Теперь старые шины, которые ещё недавно создавали проблемы на свалках и полигонах, превращаются в полезный вторичный материал. Это яркий пример того, как отечественное оборудование помогает решать важную экологическую задачу и создавать востребованную продукцию прямо на территории России.

Российское оборудование — надёжная основа производства

Линия, поставленная компанией Global Plant, позволяет эффективно перерабатывать как легковые, так и грузовые шины. Технология включает измельчение покрышек с последующим разделением на фракции резиновой крошки, металлический корд и текстильный корд. В результате получается чистый, качественный продукт без посторонних включений.

На сегодняшний день «ЭкоКрошка Алтай» выпускает несколько основных фракций:

Резиновая крошка 1-2 мм

Резиновая крошка 2-4 мм

Резиновая крошка 4-6 мм

Резиновая пыль (мелкая фракция)

Вся продукция соответствует высоким требованиям к гранулометрическому составу и чистоте, что особенно важно для дальнейшего использования в различных отраслях.

Где применяется алтайская резиновая крошка

Резиновая крошка — универсальный материал, который активно используется по всей стране. Продукция «ЭкоКрошка Алтай» уже востребована для следующих направлений:

Обустройство детских и спортивных площадок (безопасные бесшовные и плиточные покрытия)

Покрытия для тренажёрных залов, фитнес-центров и беговых дорожек

Благоустройство приусадебных территорий, парковок, гаражей и зон отдыха

Производство резиновых плит, бордюров, матов и других изделий

Добавка в асфальтобетонные смеси для повышения долговечности дорожного покрытия

Наполнители для спортивного инвентаря (боксёрские мешки, маты и др.)

Кроме самой крошки, компания предлагает полиуретановый клей и готовые наборы материалов для самостоятельной укладки покрытий. Это позволяет клиентам быстро и качественно решать задачи по благоустройству.

Экологическая польза и вклад в экономику региона

Каждый килограмм переработанных шин — это реальный вклад в очищение окружающей среды. Вместо того чтобы лежать на свалках десятки лет или сжигаться с выделением вредных веществ, покрышки получают вторую жизнь в виде полезного материала.

Производство в Алтайском крае (Первомайский район, с. Березовка) создаёт рабочие места, поддерживает местную экономику и снижает нагрузку на полигоны твёрдых бытовых отходов. Это именно тот случай, когда бизнес работает одновременно и на прибыль, и на экологию.

Прямая связь с производителем

Купить резиновую крошку напрямую от производителя в Барнауле можно, обратившись в компанию «ЭкоКрошка Алтай»:

«ЭкоКрошка Алтай» — ещё один успешный пример того, как российские предприятия запускают современные производства по переработке отходов с помощью отечественного оборудования. Такие проекты показывают: импортозамещение в сфере экологии и вторичных ресурсов не просто возможно — оно уже работает на благо страны.

