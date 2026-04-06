Завод по переработке шин запущен в Алтайском крае
В Барнауле и Алтайском крае активно развивается направление экологичной переработки отходов. Компания «ЭкоКрошка Алтай» приобрела у российского производителя Global Plant современную линию по переработке изношенных автомобильных покрышек и успешно запустила собственное производство резиновой крошки.
Теперь старые шины, которые ещё недавно создавали проблемы на свалках и полигонах, превращаются в полезный вторичный материал. Это яркий пример того, как отечественное оборудование помогает решать важную экологическую задачу и создавать востребованную продукцию прямо на территории России.
Российское оборудование — надёжная основа производства
Линия, поставленная компанией Global Plant, позволяет эффективно перерабатывать как легковые, так и грузовые шины. Технология включает измельчение покрышек с последующим разделением на фракции резиновой крошки, металлический корд и текстильный корд. В результате получается чистый, качественный продукт без посторонних включений.
На сегодняшний день «ЭкоКрошка Алтай» выпускает несколько основных фракций:
- Резиновая крошка 1-2 мм
- Резиновая крошка 2-4 мм
- Резиновая крошка 4-6 мм
- Резиновая пыль (мелкая фракция)
Вся продукция соответствует высоким требованиям к гранулометрическому составу и чистоте, что особенно важно для дальнейшего использования в различных отраслях.
Где применяется алтайская резиновая крошка
Резиновая крошка — универсальный материал, который активно используется по всей стране. Продукция «ЭкоКрошка Алтай» уже востребована для следующих направлений:
- Обустройство детских и спортивных площадок (безопасные бесшовные и плиточные покрытия)
- Покрытия для тренажёрных залов, фитнес-центров и беговых дорожек
- Благоустройство приусадебных территорий, парковок, гаражей и зон отдыха
- Производство резиновых плит, бордюров, матов и других изделий
- Добавка в асфальтобетонные смеси для повышения долговечности дорожного покрытия
- Наполнители для спортивного инвентаря (боксёрские мешки, маты и др.)
Кроме самой крошки, компания предлагает полиуретановый клей и готовые наборы материалов для самостоятельной укладки покрытий. Это позволяет клиентам быстро и качественно решать задачи по благоустройству.
Экологическая польза и вклад в экономику региона
Каждый килограмм переработанных шин — это реальный вклад в очищение окружающей среды. Вместо того чтобы лежать на свалках десятки лет или сжигаться с выделением вредных веществ, покрышки получают вторую жизнь в виде полезного материала.
Производство в Алтайском крае (Первомайский район, с. Березовка) создаёт рабочие места, поддерживает местную экономику и снижает нагрузку на полигоны твёрдых бытовых отходов. Это именно тот случай, когда бизнес работает одновременно и на прибыль, и на экологию.
Прямая связь с производителем
Купить резиновую крошку напрямую от производителя в Барнауле можно, обратившись в компанию «ЭкоКрошка Алтай»:
- Telegram: https://t.me/EcoKroshkaAltai
- 2ГИС: https://2gis.ru...000001100619757
- МАХ: https://max.ru/...22509762405_biz
Подробности о проекте и оборудовании Global Plant читайте в материале на сайте производителя линии: https://globalp...yvaet-pokryshki
«ЭкоКрошка Алтай» — ещё один успешный пример того, как российские предприятия запускают современные производства по переработке отходов с помощью отечественного оборудования. Такие проекты показывают: импортозамещение в сфере экологии и вторичных ресурсов не просто возможно — оно уже работает на благо страны.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 0