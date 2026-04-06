Дроны-разведчики ZALA Z-16 модернизировали: эффективность выросла в разы
Беспилотники получили бортовой комплекс машинного зрения
Компания ZALA улучшила боевые возможности разведывательных беспилотников Z-16 за счёт интеграции искусственного интеллекта непосредственно на борт. Дрон стал первым в линейке воздушных разведчиков с программно-аппаратным комплексом на базе алгоритмов машинного зрения.
Обработка видеопотока и тепловизионных данных теперь идёт в реальном времени прямо на борту, без постоянного участия оператора, подчеркнули в ZALA.
Бортовая электроника самостоятельно анализирует изображение, обнаруживает объекты, включая замаскированную технику, и маркирует выявленные цели. На наземную станцию передаётся уже обработанная информация, что существенно сокращает время принятия решений.ZALA
Защиту ZALA Z-16 от FPV-перехватчиков обеспечивает бортовая видеокамера. При обнаружении дронов противника система автоматически даёт команду разведчику на выполнение манёвров уклонения. При этом Z-16 возвращаются на базу даже с заглушенным мотором.
