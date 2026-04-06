Как стало известно Telegram-каналу Agroreport , компания «Тонар» (входит в Ассоциацию «Росспецмаш») выпустила новую модель полуприцепа для перевозки тяжелых 20‑футовых танк‑контейнеров. Конструкция с 4 осями и вынесенной первой осью обеспечивает повышенную грузоподъёмность и соответствие строгим требованиям к транспортировке опасных и наливных грузов.

Четыре оси обеспечивают распределение нагрузки, что критически важно при перевозке тяжелых танк‑контейнеров (вес заполненного контейнера может превышать 30 т). Вынесенная первая ось способствует повышению стабильности при движении и распределению нагрузки по всей длине платформы.

Усиленная рама из высокопрочной стали рассчитана на повышенные статические и динамические нагрузки. Точки крепления усилены, чтобы выдерживать вес и возможные ударные нагрузки при движении. Конструкция предусматривает легкий монтаж и демонтаж контейнеров.