На месторождении увеличены фонд эксплуатационных скважин, производительность установки комплексной подготовки газа, дожимной компрессорной станции и электростанции собственных нужд. Работы выполнены с опережением графика, в том числе за счет использования оборудования в блочно-модульном исполнении.

Объекты второй фазы позволяют нарастить добычу газа на месторождении с 7,5 млрд куб. м до 12 млрд куб. м в год. Весь добытый газ направляется в Единую систему газоснабжения России по 122-километровому газопроводу-подключению.

Применены высокотехнологичные решения и оборудование. Например, впервые в отечественной истории добыча газа из залежей, расположенных в акватории, организована с берега — с помощью специальных скважин с большим отходом от вертикали (ERD-скважин). При их строительстве установлено несколько российских рекордов. В том числе в 2025 году в «Книгу рекордов России» вошла скважина с протяженностью ствола 6205 м и коэффициентом отклонения 6,38.

Успешная реализация этого проекта — пример эффективной работы в стратегически важном для России регионе газодобычи на благо жителей страны.

Справка

Семаковское газовое месторождение расположено в Ямало-Ненецком автономном округе. По классификации запасов относится к категории крупных. Основная часть запасов расположена в акватории Тазовской губы Карского моря. Разработку месторождения ведет ООО «РусГазАльянс». Запуск месторождения в промышленную эксплуатацию состоялся в декабре 2022 года.