На УАЗе запустили производство подушек безопасности для автомобилей
Группа «Соллерс» на площадке принадлежащего ей Ульяновского автозавода запустила новое производство — на нем делают рулевые колеса и подушки безопасности.
Прямо на заводе развернут пошив надувных мешков, организована отливка металлических каркасов рулей и изготовление пенополиуретановых обшивок.
Каркасы впервые в России стали отливать из легкого алюминиево-магниевого сплава.
Новыми рулями собственного производства уже оснащают пикапы Sollers ST6 и ST8. В ближайшее время их получат внедорожники УАЗ Патриот и Пикап, а также грузовики Профи. Кроме того, локализованный руль внедрят на легких коммерческих автомобилях Sollers SF5.
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