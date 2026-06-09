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artal Производство

На УАЗе запустили производство подушек безопасности для автомобилей

Группа «Соллерс» на площадке принадлежащего ей Ульяновского автозавода запустила новое производство — на нем делают рулевые колеса и подушки безопасности.

Прямо на заводе развернут пошив надувных мешков, организована отливка металлических каркасов рулей и изготовление пенополиуретановых обшивок.

Каркасы впервые в России стали отливать из легкого алюминиево-магниевого сплава.

Новыми рулями собственного производства уже оснащают пикапы Sollers ST6 и ST8. В ближайшее время их получат внедорожники УАЗ Патриот и Пикап, а также грузовики Профи. Кроме того, локализованный руль внедрят на легких коммерческих автомобилях Sollers SF5.

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Источник: news.drom.ru

Комментарии 2

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  • Badassgoliath Badassgoliath09.06.26 08:21:23
    локализованный руль


    Моё мнение о солерсе пока не меняется. «Локализованный руль» — это не то, что у меня ассоциируется со словами «своё производство».

    #1317452
    • Нет аватара Алексей Растригин09.06.26 14:51:24
      Прямо на заводе развернут пошив надувных мешков, организована отливка металлических каркасов рулей (впервые в России стали отливать из легкого алюминиево-магниевого сплава) и изготовление пенополиуретановых обшивок


      Уважаемый Badassgoliath,
      вы явно пристрастны, и неровно дышите к Соллерс
      Перечисленное в новости — что это, как не «свое производство»?    

      #1317491