Bionysheva_Elena Новые заводы и цеха

В Уфе начали делать свои газотурбинные двигатели⁠⁠

В Уфе на Уфимском турбинном заводе приступили к выпуску газотурбинных двигателей. Инвестиционный проект стоимостью более 9,1 млрд рублей в октябре 2023 года получил статус приоритетного. Уже в 2024 году завод начал ремонт газотурбинных двигателей иностранного производства.

Как сообщил генеральный директор предприятия Руслан Багаутдинов — В прошлом году мы начали подготовку документации на изготовление отечественных двигателей, а также строительство литейного корпуса для производства турбинных лопаток, — рассказал Руслан Багаутдинов. — Планируем, что всего на предприятии будут работать более 500 сотрудников. Мы уже трудоустроили 117 человек, продолжаем активно набирать специалистов рабочих профессий. Среднемесячная заработная плата персонала составляет 141 тысячу рублей.

В ближайших планах — формирование лабораторного комплекса и дальнейшее расширение производственных мощностей. Поставка газотурбинных двигателей собственного производства запланирована на 2027-2028 годы, сообщили в Правительстве Республики Башкортостан.

Источник: glavarb.ru

  • Нет аватара alexm07.04.26 12:17:21

    Возможно, имелось в виду ОДК-УМПО — уфимское предприятие, которое входит в Объединённую двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех.
    В феврале 2026 года сообщалось, что двигатель АЛ-41СТ-25 получил декларацию Евразийского экономического союза о соответствии требованиям.
    Разработка двигателя в московском Опытно-конструкторском бюро им. А. Люльки была завершена в апреле 2021 г. Изготовлен двигатель был на ОДК-УМПО.
    Линейка двигателей УМПО должна прийти на смену зарубежным аналогам производства Siemens или General Electric.
    ОДК планирует комплексно обеспечить потребность своих партнеров в газоперекачивающем оборудовании мощностью 16, 25 и 32 МВт.
    Для этого предприятия ОДК ведут работы над ПД-14ГП-½, силовыми установками АЛ-41СТ-25/32 и НК-36СТ-32.
    Эти турбины станут основой отечественных газоперекачивающих агрегатов нового поколения, которые остро необходимы для реализации национальных проектов, связанных с транспортировкой природного газа.

    • Нет аватара DimaY07.04.26 13:21:07

      Похоже, что это ООО «УФИМСКИЙ ТУРБИННЫЙ ЗАВОД» зарегистрировано 22.09.2023 по адресу 450065, респ Башкортостан, г. о. город Уфа, г Уфа, ул Свободы, 86/1. Генеральный директор завода Руслан Багаутдинов, он же учредитель.

      • Нет аватара alexm07.04.26 13:52:39

        Спасибо, А Вы правы, ООО «Уфимский турбинный завод» — предприятие, основанное в 2023 году и входящее в группу компаний «ЦентрИнжиниринг». Очень интересно развивается( очень быстро)
        По развитию производства: привлекли дополнительные заказы, ведётся реинжиниринг и изготовление лопаток для ГТД General Electric LM 6000. Получено соглашение с «Газпромом» на поставку четырёх двигателей АТС-10СТМ на 2027-2028 годы.
        Проект «Уфимский турбинный завод» включён в перечень приоритетных на основании соглашения о защите инвестиций и приказа № 204 от 9 октября 2023 года. Заявленный объём инвестиций — 9 млрд 125 млн рублей. Подводя итог, Багаутдинов отметил, что за два года создано полноценное производство, сформирована команда, налажен ремонт и начат выпуск собственных ГТД.

