В Уфе начали делать свои газотурбинные двигатели
В Уфе на Уфимском турбинном заводе приступили к выпуску газотурбинных двигателей. Инвестиционный проект стоимостью более 9,1 млрд рублей в октябре 2023 года получил статус приоритетного. Уже в 2024 году завод начал ремонт газотурбинных двигателей иностранного производства.
Как сообщил генеральный директор предприятия Руслан Багаутдинов — В прошлом году мы начали подготовку документации на изготовление отечественных двигателей, а также строительство литейного корпуса для производства турбинных лопаток, — рассказал Руслан Багаутдинов. — Планируем, что всего на предприятии будут работать более 500 сотрудников. Мы уже трудоустроили 117 человек, продолжаем активно набирать специалистов рабочих профессий. Среднемесячная заработная плата персонала составляет 141 тысячу рублей.
В ближайших планах — формирование лабораторного комплекса и дальнейшее расширение производственных мощностей. Поставка газотурбинных двигателей собственного производства запланирована на 2027-2028 годы, сообщили в Правительстве Республики Башкортостан.
