Компания «Бердекс» (входит в группу компаний ВАЕР) начала в Брянске выпуск новой модели полуприцепа и разгрузочно-погрузочной платформы для животноводства. Техника не имеет российских аналогов. Полуприцепы предназначены для перевозки свиней, телят и крупного рогатого скота, а платформы — для погрузки и разгрузки животных в прицепы.

Общие инвестиции составили 100 млн рублей. Из них 68,4 млн рублей предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП, координируется ВЭБ.РФ по поручению Минпромторга России), еще 7,6 млн — ФРП Брянской области. Финансирование выделено по федерально-региональной программе «Проекты развития».

После выхода на проектную мощность предприятие планирует выпускать в сумме до 60 прицепов и платформ ежегодно. Основные комплектующие и материалы — осевые агрегаты, гидравлическое оборудование, алюминиевый и стальной профиль — поставляют российские производители.

— С использованием льготных средств Фондов развития промышленности мы приобрели и установили высокопроизводительное металлообрабатывающее и окрасочное оборудование. Это позволило наладить выпуск техники высокого технического уровня, не имеющей российских аналогов. Главная задача при перевозке живых животных — обеспечить им максимальный уровень комфорта и защиту от внешних факторов, а также снизить риск травматизма и стресса. Наша техника ее успешно решает. Ресурс полуприцепов Berdex достигает 15-20 лет, качество не уступает зарубежным аналогам, а цена ощутимо ниже европейских конкурентов, — рассказал генеральный директор ООО «Бердекс» Сергей Алексашкин.

Покупатели техники — крупные и средние сельхозпроизводители, специализирующиеся на животноводстве и мясопереработке. Среди них «Черкизово», «Русагро», «Агроэко» и другие компании.

Среди конкурентных преимуществ полуприцепа Berdex HLF: наличие гидравлических подъемных полов, облегченная стальная оцинкованная рама, лучшая управляемость в составе автопоезда. При этом увеличенная полезная площадь позволяет перевозить большее количество животных. В конструкции полуприцепа используется запатентованный алюминиевый профиль собственной разработки компании, что увеличивает срок службы полуприцепа.

Применение разгрузочно-погрузочных платформ тесно связано с процессом транспортировки животных — по ним скот загружается или разгружается в полуприцеп. Платформы используются на животноводческих комплексах, позволяя существенно сократить время выгрузки крупного рогатого скота, телят, свиней или поросят из полуприцепа и увеличить производительность мясокомбинатов.