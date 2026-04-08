Еще одна новая турбина на Северской ТЭЦ прошла испытания
На Северской ТЭЦ продолжают масштабную модернизацию, которую проводит «Росатом Инфраструктурные решения». Специалисты завершили очередной важный этап — испытали вторую отечественную турбину с помощью валоповоротного устройства. Роторы турбины и генератора закрутились синхронно, без единого замечания. Это значит, что машина готова к пусконаладочным работам.
Параллельно на станции уже настраивают другой новый турбоагрегат. Он успешно прошел холостые испытания и теперь готовится к тестированию систем релейной защиты — в режиме короткого замыкания генератора, уточнили в Росатом.
