5 дней назад
42
Bionysheva_Elena Энергетика и ТЭК

Еще одна новая турбина на Северской ТЭЦ прошла испытания

На Северской ТЭЦ продолжают масштабную модернизацию, которую проводит «Росатом Инфраструктурные решения». Специалисты завершили очередной важный этап — испытали вторую отечественную турбину с помощью валоповоротного устройства. Роторы турбины и генератора закрутились синхронно, без единого замечания. Это значит, что машина готова к пусконаладочным работам.

Параллельно на станции уже настраивают другой новый турбоагрегат. Он успешно прошел холостые испытания и теперь готовится к тестированию систем релейной защиты — в режиме короткого замыкания генератора, уточнили в Росатом.

    Нет аватара Лексур10.04.26 15:06:36

    У турбины обычно название есть. Как называется эта турбина? Вторая? Интернет такой не знает.

      Нет аватара DimaY10.04.26 15:11:56

      ПР-30/35

      Технические характеристики:
      1)Мощность, МВт:
      — номинальная — 30
      — максимальная — 35
      2)Частота вращения ротора, об/мин — 3000
      3)Расход свежего пара, т/ч:
      — номинальный — 190
      — максимальный — 240
      4)Параметры свежего пара:
      — давление, кгс/см2 (МПа) — 90 (8,8)
      — температура, 0С — 535

    Нет аватара alexm10.04.26 15:56:14

    Северская ТЭЦ — один из крупнейших энергообъектов в Томской области, расположена рядом с Сибирским химическим комбинатом (входит в Росатом). ТЭЦ была введена поэтапно в 1953-1961 годах. Обеспечивает теплом и электроэнергией комбинат, ЗАТО Северск, часть электроэнергии поставляется на оптовых энергорынок. Электрическая мощность ТЭЦ составляет 399 МВт, тепловая — 1610, 8 Гкал/ч.

