«Синтек Лубрикантс» выводит на рынок новую линейку моторных масел под названием Sintec LCV. Эта серия разработана специально для лёгкой коммерческой техники, к которой относятся автомобили полной массой до 3,5 тонн.

Представленная линейка включает две модификации с различными вязкостными характеристиками по стандартам SAE. Вариант 10W-40 предназначен для круглогодичного применения в регионах с умеренным климатом, он идеально подходит для автомобилей с большим пробегом и дизельных двигателей, не оборудованных сажевыми фильтрами. Версия 5W-30 обеспечивает уверенный запуск двигателя при температурах до -30°C и рекомендуется для использования в современных высокофорсированных турбодизельных агрегатах, которые предъявляют повышенные требования к низкотемпературным свойствам масла.

Выпуск Sintec LCV соответствует актуальным отраслевым нормативам:

ACEA C2/C3, API SP. Этот стандарт применим к бензиновым и дизельным двигателям, оснащённым системами нейтрализации выхлопных газов (DPF, TWC). Продукты с такими допусками обладают пониженным содержанием сульфатной золы, фосфора и серы (low-SAPS).

ACEA A3/B4, API SL/CF. Эти допуски предназначены для силовых агрегатов, работающих в тяжёлых условиях, включая мощные турбодизели и бензиновые двигатели, для которых не критичны требования low-SAPS.

Роман Сокуев, возглавляющий центр технической экспертизы «Синтек Лубрикантс», отметил, что разработанные масла Sintec LCV нацелены на нужды лёгкого коммерческого транспорта. Главные преимущества — сокращение расхода топлива и повышение уровня защиты от износа. Масло эффективно сохраняет свои антикоррозионные и антиокислительные характеристики на протяжении всего интервала между заменами, а его превосходные моюще-диспергирующие свойства препятствуют образованию отложений. Таким образом, серия Sintec LCV станет оптимальным выбором для транспортных компаний и индивидуальных предпринимателей в сфере логистики, ставящих во главу угла операционную эффективность и бесперебойную работу техники.

Новая серия Sintec LCV будет предлагаться в упаковках объёмом 6 литров. Такой объём позволяет осуществить полную замену моторного масла в большинстве моделей лёгких грузовиков, используя одну канистру, без необходимости докупать продукцию.

Рекомендации по применению включают техническое обслуживание таких моделей, как ГАЗель Бизнес / NEXT, УАЗ Патриот / Профи, Ford Transit, Mercedes-Benz Sprinter, Iveco Daily, Fiat Ducato, ЗИЛ-5301 «Бычок», ПАЗ, а также других отечественных и зарубежных машин данного класса.

