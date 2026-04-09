Завод «ТМК Стальные Технологии» (входит в Трубную Металлургическую Компанию) запустил производство сталеразливочных ковшей грузоподъемностью шесть тонн. На данный момент изготовлено уже три ковша общей массой 6,9 тонны. Они предназначены для приема, транспортировки и разливки расплавленной стали, сообщили в пресс-службе ТМК.

Высота каждого ковша — 1960 мм, диаметр — 1520 мм. Корпус сделан из низколегированной высокопрочной стали, которая выдерживает рабочие температуры от минус 70 до плюс 425 градусов.

Как отметил управляющий директор предприятия Евгений Мерзляченко, сталеразливочные ковши стали основой линейки продукции для тяжелого машиностроения. Первый ковш выпустили в декабре 2018 года, с тех пор завод изготовил более 60 единиц разной конфигурации и грузоподъемности.

Для выполнения заказа специалисты в короткие сроки разработали конструкторскую документацию, адаптировав решения из аналогичных проектов. Готовые изделия прошли приемочные испытания под нагрузкой в присутствии представителей заказчика.

