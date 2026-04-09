В истории строительства челябинского метро открыта новая страница: на площадке метротрама на улице Овчинникова торжественно запустили — следом за «Полиной » — мощную и продуктивную «Марию». «Полина» и «Мария» — это названные женскими именами (таковы давние традиции метростроения) тоннелепроходческие механизированные комплексы (ТПМК).

«Мария» будет работать на участке от остановочного пункта будущего метротрама «Улица Овчинникова» линии «Север-Юг» (до станции «Торговый центр»). Общая протяжённость правого перегонного тоннеля на этом отрезке — 2 170 метров, для него предстоит смонтировать 1549 колец высокоточной железобетонной обделки.

К механизированной проходке второго тоннеля на вышеназванном участке Группа компаний «Моспроект-3» приступила сегодня, девятого апреля, — после торжественного запуска «Марии».

Специально для ведения проходки в сложных грунтах на строительную площадку из Китая доставили новый ротор, разработанный для скальных пород (как уже было сказано, именно они преобладают на данном участке) и при этом способный проходить мягкие грунты — такие как глина (она преобладает на нескольких сотнях метров в начале проходки).

Генеральный директор ООО «16-е управление СиАрСиСи» Лю Сяолэя. сообщил также, что ООО «16-е управление СиАрСиСи» (это компания-субподрядчик холдинга CRCC из Китая) планирует увеличить темп проходки правого перегонного тоннеля (за него отвечает «Мария») на основе данных проходки левого тоннеля (здесь работает щит «Полина»).

Отметим, первый ТПМК, «Полина», запущенный на участке от «Улицы Овчинникова» до «Торгового центра» 26 декабря 2025 года, за три месяца проложил в сложнейших условиях уже более 150 метров левого перегонного тоннеля.

СПРАВКА.

Проект первой линии «Север-Юг» метротрамвая в Челябинске протяжённостью более девяти километров предусматривает строительство двух подземных станций («Площадь Революции» и «Торговый центр») и наземных остановочных пунктов («Улица Овчинникова», «Улица Косарева» и «Улица Каслинская»).

