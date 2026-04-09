В рамках подготовки к производству и государственной сертификации LADA Azimut прошел очередной этап испытаний в лабораторно-испытательном комплексе автополигона АО «АВТОВАЗ». По итогам тестов LADA Azimut показал высокий уровень надежности и адаптации к дорогам и климату России.С 2023 года на испытательном полигоне АО «АВТОВАЗ» работает новый комплекс для климатических испытаний — именно здесь проходят тесты опытные и предсерийные кроссоверы LADA Azimut.

Современные климатические камеры, входящие в состав лабораторного комплекса, позволяют устанавливать широкий диапазон температур — от плюс 60 до минус 50 градусов Цельсия. Предусмотрена и регулировка влажности от 25% до 95%. Система управления обеспечивает возможность воздействовать на автомобиль последовательностью определенных, одинаковых и стабильных условий температуры и влажности в несколько этапов. Предусмотрено как ручное, так и автоматическое управление режимами испытаний. Здесь, в частности, проведена калибровка силового агрегата LADA Azimut для уверенного и надёжного пуска двигателя в суровых зимних условиях.

Также в составе лабораторно-испытательного комплекса автополигона АО «АВТОВАЗ» имеется уникальная камера соляного тумана. Автомобиль периодически помещается в камеру соляного тумана в рамках цикла дорожных испытаний, моделирующих многолетнюю и всесезонную эксплуатацию автомобиля в городе и на трассе. Растворы солей не только осаждаются на кузове, но и распыляются под давлением на все его части, включая днище и арки колес, создавая необходимые воздействия агрессивных сред на автомобиль. Помимо моделирования химически агрессивной среды, камера создает повышенную температуру и влажность, автомобиль при этом обдувается набегающим потоком воздуха, насыщенным парами реагентов, что делает условия испытаний еще более жесткими. Перед испытаниями на коррозионную стойкость на все кузовные элементы автомобиля наносятся тарированные надрезы для оценки воздействия агрессивных сред. По результатам проведенных испытаний, включая дорожные испытания в солевых бродах автополигона, кузов LADA Azimut показал высокий уровень коррозионной стойкости.Испытания автомобиля проводились также в новой дождевальной камере, входящей в состав комплекса автополигона. Она позволяет не только имитировать все виды дождя, но и наклонять автомобиль на специальной платформе — так условия испытаний становятся еще более жесткими, сложными и реалистичными. По результатам испытаний LADA Azimut продемонстрировал высокий уровень герметичности кузова.Вместе с уникальной 10-километровой скоростной кольцевой дорогой и специальными участками, лабораторно-испытательный комплекс автополигона АО «АВТОВАЗ» позволяет провести полный цикл ускоренных дорожных испытаний автомобиля на надежность и долговечность.

