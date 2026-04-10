В Кузбассе открылся мегацентр OZON
В селе Ягуново в Кемеровской области начал работу логистический центр Ozon. Как рассказали в пресс-службе компании, он будет выполнять полный цикл обработки заказов — от приемки товаров до формирования посылок и их передачи курьерам в доставку.
Сейчас заработала первая очередь центра. На данный момент площадь склада составила 40 тысяч «квадратов». На объекте может храниться более 17 млн товаров, а ежедневно фулфилмент-центр способен обрабатывать около 500 тысяч заказов.
— После выхода на полную мощность суммарная площадь склада превысит 100 тыс.кв.м по полу — объект сможет хранить более 40 млн товаров и ежедневно обрабатывать почти 1,2 млн заказов, — подчеркнули в компании.
Ожидается, что уже в июне этого года площадь центра расширят до 65 тысяч «квадратов». Собственные инвестиции компании в проект превысили 5 млрд рублей.
