Завершена модернизация гидроагрегата № 8 Волжской ГЭС
На Волжской ГЭС после замены генератора введён в эксплуатацию очередной гидроагрегат № 8.
Новый гидрогенератор создан с учетом современных достижений в области энергетического машиностроения и имеет улучшенные технические характеристики. Он пришел на смену оборудованию, введенному в эксплуатацию в 1959 году и отработавшему более 60 лет.
Новый гидрогенератор изготовлен компанией «Силовые машины».
На сегодняшний день на Волжской ГЭС модернизированы все 22 гидротурбины и 21 генератор. Новые гидроагрегаты обладают большей эффективностью, что уже позволило увеличить мощность Волжской ГЭС с 2541 МВт до 2734 МВт. В перспективе установленная мощность станции возрастет до 2744,5 МВт.
Волжская ГЭС — нижняя, наиболее мощная ступень Волжско-Камского каскада и крупнейшая гидроэлектростанция Европы. Благодаря своим маневренным мощностям Волжская ГЭС имеет большое значение для обеспечения надежной работы единой энергосистемы России. Среднемноголетняя выработка электроэнергии станции составляет 11,5 млрд кВт.ч.
