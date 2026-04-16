ТЕХНОНИКОЛЬ приступила к выпуску двухслойных плит из каменной ваты. Новые продукты предназначены для утепления штукатурных и вентилируемых фасадов многоквартирных домов и состоят из двух слоев. Внешний обладает повышенной прочностью и плотностью, внутренний — более легкий и упругий. Слои соединены в процессе производства без дополнительного клея, за счет чего материал остается негорючим.

Компания разработала два вида комбинированных плит: для штукатурных фасадов (СФТК) и для навесных вентилируемых фасадов (НФС). Характеристики плотности и прочности внешнего слоя этих продуктов выше, чем у однослойных материалов для аналогичных областей применения. Так, плотность наружной части плит для СФТК составляет 170 кг/куб. м.

Наличие двух слоев разной плотности и прочности позволяет снизить вес плит, уменьшить нагрузку на основание, защитить внутренний слой от механических повреждений, а также упростить и ускорить процесс монтажа.

В системе вентилируемого фасада более эластичный внутренний слой обеспечивает плотное прилегание и заполнение всех неровностей основания, что исключает образование мостиков холода и сокращает теплопотери. Более плотный и прочный внешний слой защищает теплоизоляцию от атмосферных воздействий: дождя и ветра. Кроме того, монтаж одного слоя вместо двух требует меньше времени и крепежных элементов, что снижает стоимость системы.

В СФТК прочный наружный слой плит создает более ровную и жесткую поверхность, за счет чего уменьшается расход штукатурной смеси, которую наносят на нее.

«Новые продукты изготавливают промышленным способом на производстве. После образования ковра из каменного волокна будущую плиту разделяют на два слоя и прессуют верхний для получения более высоких прочности и плотности. После этого обе части соединяют вместе и запекают. Таким образом, потребности в использовании клея не возникает, и комбинированные материалы, как и вся каменная вата ТЕХНОНИКОЛЬ, относятся к негорючим», — рассказала Елена Кузнецова, директор по маркетингу направления «Минеральная изоляция» ТЕХНОНИКОЛЬ.

Двухслойные плиты выпускаются толщиной 100 и 150 мм. Внешний слой материалов для НФС составляет 30 мм, для СФТК — 18 мм.

Производство продукции уже началось на заводе каменной ваты в Белгороде. Планируется его масштабирование на другие предприятия компании в России. Поставки организуют в Приволжский, Северо-Западный, Центральный (в том числе в Москву) и Южный федеральные округа.

Новые фасадные продукты прошли необходимые испытания и получили разрешительную документацию. В том числе на соответствие требованиям пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическим и радиологическим нормам, а также требованиям ГОСТ 32314-2023 и техническим условиям.

Применение двухслойных материалов регламентировано ГОСТ 32314-2023 «Изделия из минеральной ваты теплоизоляционные промышленного производства, применяемые в строительстве. Общие технические условия», а также СП 522.1325800.2023 «Системы фасадные навесные вентилируемые. Правила проектирования, производства работ и эксплуатации».