Завершена поставка десяти автобусов особо большого класса. Вся техника передана на баланс муниципального предприятия «Воронежпассажиртранс», которое уже приступило к подготовке машин к работе.

В ближайшие дни автобусы пройдут регистрацию в Госавтоинспекции и техническое обслуживание, параллельно компания оформит страховые и другие необходимые документы. Направить подвижной состав на линию планируется до конца апреля. По пять единиц выйдут на маршруты № 9КА и № 9КС, где будут курсировать вместе с уже работающим подвижным составом. Направления выбраны с учетом высокого пассажиропотока и параметров проезжей части — их трассировка позволяет обеспечить движение автобусов особо большого класса.

В конце прошлого года стало известно, что из средств областного бюджета будут приобретены 45 новых автобусов. Десять из них — «гармошки» особо большого класса, способные вместить до 150 человек, которые будут выполнять поездки между центром и Московским проспектом по маршрутам № 9КА и 9КС. Остальные 35 больших автобусов направят на маршруты в Шилово, что увеличит перевозную способность в два раза. Все эти автобусы работают на метане, оборудованы кондиционерами и доступны для маломобильных пассажиров.

