НПС начал финальный этап модернизации аэропорта Элисты
Специалисты «Трансстроймеханизации» Нацпроектстроя начали финальный этап модернизации взлетно-посадочной полосы аэропорта столицы Калмыкии.
Вместо снятого ранее слоев аэродромных покрытий на участках перрона и взлётно-посадочной полосы будут уложены новые. Также строители обновят отдельные элементы светосигнального оборудования и аэродромные знаки.
Все работы проводятся без прекращения полетов в условиях действующего аэропорта. Модернизацию планируется завершить до конца 2027 года.
По её итогам на перроне аэропорта будет 8 мест стоянок для самолетов и вертолетов. Обновленные взлётно-посадочная полоса длиной 3 200 метров, рулежные дорожки и перрон повысят пропускную способность и надежность воздушной гавани Калмыкии.
