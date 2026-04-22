«Газпром» приступил к строительству в Москве двух новых энергоблоков — на ТЭЦ-25 и ТЭЦ-26. В сумме они дадут городу дополнительные 500 МВт электрической мощности, сообщили в компании.

«Строительство на ТЭЦ-25 и ТЭЦ-26 двух новых современных энергоблоков позволит существенно повысить надежность энергоснабжения Московской энергосистемы.

Строительство мы будем вести высокими темпами и полностью завершим в 2028 году. При этом первоочередные мощности запустим уже к концу 2027 года».

Для сооружения объектов будет использоваться оборудование, выпущенное отечественными машиностроительными предприятиями.

По данным «Мосэнерго», на ТЭЦ-25 появится новый энергоблок мощностью 225 МВт. В его составе — газовая турбина ГТЭ-160 мощностью 155 МВт производства Ленинградского металлического завода, паровая турбина мощностью 70 МВт Уральского турбинного завода и котел-утилизатор Подольского машиностроительного завода.

На ТЭЦ-26 будет построен паросиловой энергоблок электрической мощностью 275 МВт и тепловой — 360 Гкал/ч с турбиной Т-275/320-23,5 производства Уральского турбинного завода.

ТЭЦ-25 и ТЭЦ-26 принадлежат «Мосэнерго», который входит в группу «Газпром энергохолдинг».

Электростанции компании поставляют свыше 50% электрической энергии, потребляемой в Московском регионе, и обеспечивают около 90% потребностей Москвы в тепловой энергии. Контролирующим акционером «Мосэнерго» выступает «Газпром энергохолдинг» с долей 53,85%.