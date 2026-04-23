В Магнитогорске запущен в эксплуатацию новый крытый склад Торгового дома ММК. Благодаря этому компания сможет максимально оперативно реагировать на запросы регионального и внешних рынков, а ее клиенты получат доступ к расширенному ассортименту металлопроката и возможность оперативной поставки.

Площадка на улице Моховая занимает 5 тысяч квадратов, что гарантирует сохранность продукции. Современное оборудование позволяет вести погрузку одновременно с двух фронтов, обеспечивая высокую скорость обслуживания, сообщили «Уралинформбюро » в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК».

Новый склад, как и все площадки ТД ММК, интегрирован в единую цифровую экосистему. В рамках проекта «Умный склад» развернуты ИТ-решения WMS (управление складом) и YMS (управление двором). Безопасность и порядок на территории обеспечивает сеть интеллектуальных камер и светофоров: система регулирует движение транспорта, исключая заторы и оптимизируя внутренние потоки.

В планах Торгового дома ММК — масштабирование складской сети в ключевых регионах присутствия и внедрение передовых ИТ-решений для управления запасами и автоматизации логистики.

Фото: управление информации и общественных связей ПАО «ММК»

