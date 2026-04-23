«КАМАЗ» представил новый компактный грузовик К5 с краном-манипулятором для работы в городе
Завод «СПМ» (партнёр «КАМАЗа») показал среднетоннажный грузовик КАМАЗ-53251 поколения К5, оснащённый крано-манипуляторной установкой. Машина с двухосным шасси и полной массой 19 тонн предназначена для коммунального хозяйства и ритейл-услуг, где важны манёвренность и экономичность.
Серийный выпуск грузовика стартовал в 2025 году. Ключевые особенности новинки — просторная кабина на четырёхточечной подвеске с низким тоннелем (всего 170 мм) и полноценным спальным местом. Внутри — кондиционер, круиз-контроль и 10-дюймовая бортовая система, рассказали на предприятии.
Грузовик рассчитан на перевозки в пределах города и на короткие расстояния. Производители делают ставку на эргономику, надёжность и современный дизайн.
