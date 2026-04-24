На строящейся в Бангладеш АЭС «Руппур» завершилась ревизия основного оборудования первого энергоблока. Специалисты «Атомтехэнерго» (входит в контур управления концерна «Росэнергоатом») подтвердили готовность систем к физическому пуску реактора и получили лицензию на эксплуатацию.

В ходе работ проверена надёжность оборудования после «горячей обкатки» — тестирования в условиях, максимально приближенных к реальной эксплуатации. Также проведены выгрузка имитаторов тепловыделяющих сборок из активной зоны, испытания перегрузочной машины в двух режимах («по-суху» и «под водой») и борная промывка первого контура, обеспечившая отсутствие химически обессоленной воды в трубопроводах.

Как рассказали в Росатом, этап ревизии является обязательной операцией в программе подготовки энергоблока к физическому пуску. Следующим этапом станет загрузка 163 тепловыделяющих сборок с ядерным топливом в активную зону реактора — это и есть физический пуск. В течение 2026 года блок выведут на минимально контролируемый уровень мощности, после чего последует энергетический пуск с выдачей электроэлектроэнергии в национальную сеть страны, .

АЭС «Руппур» с двумя реакторами ВВЭР-1200 (суммарная мощность 2400 МВт) сооружается по российскому проекту в 160 километрах от столицы Бангладеш Дакки. Проект ВВЭР-1200 поколения III+ полностью соответствует международным стандартам безопасности и уже эксплуатируется на ведущих атомных станциях в России и других странах.