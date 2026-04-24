Новый подземный пешеходный переход под железнодорожными путями МЦД-3 открыт на перегоне между станциями Быково и Удельная Раменского округа Московской области. Филиал «ДиМ» Мостоотряд-114 Нацпроектстроя возвел сооружение на четыре месяца раньше контрактного срока.

Переход соединил Южный проспект и улицу Интернациональную Быково. Протяжённость тоннельной части — 50 м. Сам переход состоит из 6 секций — две были построены открытым способом, остальные — методом продавливания из-за близости действующих железнодорожных путей.

По словам руководителя проекта Мостоотряда-114 Виктора Горбенко, «пешеходный переход в этом месте очень востребован жителями, в том числе маломобильными группами населения — поезда здесь ходят очень часто. Мы постарались, чтобы всё было функционально и красиво».

Ранее строители НПС возвели на этом перегоне автомобильный путепровод, заменивший одноуровневый переезд через МЦД-3. Этот объект разгрузил улично-дорожную сеть, ликвидировал пробки на переезда и обеспечил безопасное движение поездов на Казанском направлении МЖД.

